Бельгийские депутаты извинились за бездействие ЕС в Сирии
Теги: сирия евросоюз бельгия Сирийский конфликт
Бельгийские депутаты посетили крупнейший лагерь беженцев в Алеппо. После увиденного они заявили, что против Сирии нужно снять санкции, а также извинились за бездействие Евросоюза в оказании гумпомощи.
В Европе должны узнать, что на самом деле происходит в Сирии, и оказать гуманитарную помощь жителям, которые из-за войны лишились всего. Такое мнение высказали бельгийские депутаты, передает "ТВ Центр".
На протяжении нескольких дней они ездили по разрушенным районам Алеппо и встречались с сирийцами. Посетили парламентарии и крупнейший лагерь для беженцев Жибрин, где увидели, как российские военные раздают пострадавшим людям продукты и оказывают медицинскую помощь. Депутаты заявили, что Европа не должна оставаться в стороне.
"Это позор, что Европа ничего не предпринимает. И мы рады, что Россия делает все возможное, чтобы помочь людям, берет на себя эту ответственность. Мы, как члены бельгийского и европейского парламента, должны извиниться за ЕС", - заявил депутат Филипп Девинтер.
"Россия выполняет в Сирии ту работу, которой должен заниматься и Евросоюз - помогать детям, беженцам. Мы должны отменить санкции не только против сирийского правительства, но и против российского", - сказал депутат Франк Крейльман.
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