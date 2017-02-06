Собянин: Московское метро — одно из самых надежных и безопасных в мире

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За безопасностью в столичном метрополитене теперь будут следить в специальном Центре, который открылся на Дмитровском шоссе. Теперь сюда в круглосуточном режиме будет поступать информация со всех камер наблюдения метро, а диспетчеры смогут связаться со всеми службами подземки, экстренными службами города и полиции. Новый Центр безопасности метро посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пассажиры куда-то спешат, поезда курсируют точно по графику: ритм большого города глазами специалиста. Под наблюдением Романа Левченко — вся Люблинско-Дмитровская линия метро.

"Наиболее типичные ситуации — это проход пассажиров в запрещенные зоны, куда доступ должен быть ограничен. Движение против потока, скопление пассажиров в зонах на платформах. Оставленные предметы, забытые вещи", - перечисляет он.

Реагировать нужно четко и быстро. Вот на станции "Петровско-Разумовская" пассажир оставляет сумку. Интеллектуальная система замечает подозрительный предмет. На экране он обведен красным. Оператор тут же связывается с дежурным, на это уходит меньше минуты, сообщает "ТВ Центр".

Новые, "умные" камеры фиксируют каждую подозрительную деталь. Причем, восприятие не субъективное, как у человека, а четкое и логичное, математически просчитанное программистами. Большинство компонентов российские. Система не просто фиксирует, а дает четкий сигнал.

Безопасность в метро сегодня обеспечивают 10 тысяч специалистов. На каждой станции установлены рамки металлоискателей, колонны экстренной связи и рентгеновские сканеры. Чего только в метро не пытаются провезти. В прошлом году изъяли 78 тысяч опасных предметов. Теперь у всех служб единый координационный центр.

"Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Поэтому обеспечиваем метро новыми системами. Это досмотровые зоны, новые видеокамеры, создание интеллект системы видеонаблюдения. Увеличение количество работников, которые обеспечивают безопасность метро. Сегодня мы запускаем центра безопасности, где эти технологии связаны, сведены воедино и увеличивает эффективность применения всех инструментов безопасности, скорость реагирования на те или иные внештатные ситуации", - сказал Сергей Собянин.

К единой системе видеонаблюдения подключают и МЦК, а в метро новые составы уже оборудованы камерами. Впереди открытие единого диспетчерского центра. Он будет располагаться в соседнем зале. Все это еще раз подчеркивает: за свою безопасность в метро пассажиры могут быть спокойны.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Максим Панкин. "ТВ Центр", Москва.