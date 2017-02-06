В Мытищах задержали двух мигрантов с 3 кг героина

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Полиция задержала в подмосковных Мытищах двоих приезжих из Средней Азии. При обыске у них изъяли три килограмма героина.

В Мытищах задержаны двое уроженцев Средней Азии, которые перевозили в машине 3 килограмма героина, передает "ТВ Центр". Они приехали к дому в Шараповском проезде, чтобы посетить одну из квартир. Полицейские задержали автомобиль, провели досмотр и обнаружили три свёртка со светлым порошком. Экспертиза показала, что это героин. Мужчины 27 и 32 лет взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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