В Подмосковье конному клубу пригрозили выселением за долги

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В Щелковском районе Подмосковья произошел конфликт между владельцами лошадей и хозяевами помещений, в которых размещается конный клуб. Одна из сторон хочет взыскать большую сумму за аренду хозяйственных построек. Другая - не признает наличие долга. 15 лошадей могут в разгаре зимы оказаться на улице.

Каждые выходные вместо салона красоты Екатерина идет на ферму проведать своего любимца. Жеребец по кличке Канзас громко хрустит морковкой и шумно вздыхает - угощают, значит, поведут на выгон. Вопреки пословице про русских женщин Екатерина не то, чтобы коня на скаку остановит, но уж точно его оседлает, передает "ТВ Центр".

Она смело натягивает поводья - в седле уже второй год подряд - с тех пор, как пришла на занятия в конный клуб. В Литвиново уже несколько лет держат лошадей. Занимаются с детьми и взрослыми.

У девятнадцатилетней Ани - поставленный командный голос. Она сама с двух лет в седле. Сначала каталась на руках у мамы, с пяти занимается конным спортом. В десять решила стать тренером. К настоящему времени у нее почти два десятка учеников.

"Здесь мы стараемся учить не только как правильно ехать на лошади и применять средства управления. Еще мы стараемся у детей развить такое отношение к лошадям, как к своему партнеру, товарищу, а не как к роботу", - рассказала тренер Анна Казаринова.

Дети от лошадей не отходят. Даже после занятий радостно бегут помогать по хозяйству. Кот Катайка внимательно следит, сколько они готовят сена и как набирают воду.

Хлопот в этом хозяйстве хватает. Каждый день нужно обязательно навести порядок в денниках. В здании бывшего свинарника коннозаводчики оборудовали их сами . Но главная проблема сейчас в другом - каждого из этих коней могут вывести отсюда, потому договор на аренду помещения закончился еще до нового года, а денег, чтобы платить дальше, у хозяев просто нет.

Обходя своих питомцев, руководитель клуба Светлана Казаринова грустно признается, что шесть лет существования фермы промчались галопом. Тогда у местного совхоза в Литвиново они взяли в аренду разрушенный барак без окон и дверей. Договорились, что сделают крышу в счет платежей. Дело и раньше не было прибыльным, но теперь клиентов все меньше.

"Я честно подошла к начальству, сказала, что мы будем съезжать, что денег нет на аренду, но лошадей зимой не перевезешь. И нам пошли навстречу. А в январе месяце позвонили и сказали, чтобы мы заплатили долги по аренде. Потому что им нужны деньги", - сказала руководитель конного клуба Светлана Казаринова.

Долгов насчитали 400 тысяч рублей. А еще грозят взыскать пени. Хотя и сам совхоз балансирует на грани банкротства - на предприятии конкурсный управляющий. Коннозаводчики возмущены, ведь это не повод выгонять лошадей на улицу, и просят бизнесменов пойти на уступки.

"Сейчас мы ее не выгоняем. Мы понимаем, что лошади. На улице не поставишь. Она сама сказала, что в апреле съедет. Все. Ну, то есть вы до апреля это помещение готовы подержать? Ну, мы и держим. Мы просто выставим все счета, которые она нам должна с учетом тех обязательств, которые были прописаны в договоре", - заявил заместитель директора СПК "Новое Литвиново" Юрий Алексахин.

И взрослые, и дети понимают, что каждое их занятие может стать последним. Ведь все обещания не трогать ферму до весны лишь на словах. Но они надеются, что на новую конюшню во Владимирскую область лошадей перевезут как можно позже. И без внезапного выселения.

Борис Иванин, Андрей Пашутин, Иван Перминов, "ТВ Центр".

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