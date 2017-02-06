Пользователи Wi-Fi в метро посетят Третьяковку за полцены

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Пользователи Wi-Fi в московского метро до конца февраля смогут получить 50-процентную скидку на билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу.

Пользователи Wi-Fi в столичном метро могут купить билет в Третьяковскую галерею с 50% скидкой, передает "ТВ Центр".

Для этого нужно кликнуть на тематический баннер, который появляется при подключении к интернету в метро, сохранить купон со скидкой на телефоне и просто показать его при покупке билета в Третьяковскую галерею на Крымском валу.

Акция продлится до конца февраля.