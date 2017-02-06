Лавров: Иран никогда не был замечен в связях с террористами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран никогда не был замечен в связях с террористическими организациями. Глава МИД подчеркнул, что Тегеран вносит свой вклад в борьбу с террористами "Исламского государства".

Иран никогда не был замечен в связях с террористами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью программе Fox and friends телеканала Fox News заявил, что Иран является террористическим государством номер один.

Как передает "Интерфакс", по словам Лаврова, в Москве обратили внимание на высказывания американского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Иран не был замечен в связях с террористами и вносит свой вклад в борьбу с "Исламским государством" (деятельность этой террористической организации запрещена в России). Лавров подчеркнул, что Иран должен быть частью антитеррористической коалиции на Ближнем Востоке, о необходимости которой неоднократно заявляла российская сторона.

"Я убежден, что если мы будем объективно подходить к участию в такой коалиции, Иран должен быть частью наших общих усилий", - отметил он.

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