В Москве простились с народным артистом Георгием Тараторкиным

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В театре Моссовета простились с народным артистом России Георгием Тараторкиным. Он скончался на 73-м году жизни, оставив после себя самую добрую память.

Это по-настоящему черный для театра день, передает "ТВ Центр". Когда все плачут и не сдерживают слез. Георгия Тараторкина в Моссовете звали Юрочкой. И любили одинаково сильно, как родного. Вне зависимости от регалий, званий и должности.

"Это был камертон честности, порядочности. Он и роли такие играл. Во всем, что он делал, он был глубоко порядочным. Мы с ним работали долго вместе. И я потерял друга, товарища", - сказал актер и режиссер Александр Калягин.

У артиста ленинградского ТЮЗ было все для карьерного взлета: главные роли, артистизм, характер. В профессию он ворвался, еще не доучившись. Лев Кулиджанов снимал "Преступление и наказание". Студент Тараторкин стал его режиссерской находкой, открывшей талант и способности.

Типаж, нерв. Такую фактуру Кулиджанов искал по всей стране. И, найдя, больше не отпускал. Два года совместной работы актер долго называл "сладостной мукой".

"Я говорю, Лев Александрович, я больше не могу сниматься, мне надо убить старуху. Мне нужен правдивый опыт", - говорил Тараторкин.

С момента той экранизации прошло почти полвека, но до сих пор коллеги по актерскому цеху признают - никто так не чувствовал Достоевского в кадре. У Тараторкина - лучший Раскольников.

Его любили зрители, уважали коллеги, боготворили студенты. Считали самым интеллигентным актёром. И каждое сценическое или экранное перевоплощение становилось его частью. Потому, войдя в труппу театра имени Моссовета, мгновенно встал в один ряд с гениями сцены.

"Мы с ним были братьями, братьями Карамазовыми. Он был Иваном, я Алешей. Это тоже отдельный период очень значимый в нашей театральной жизни. Я счастлив, что судьба так все устроила, что дала ему возможность высказаться на те глубокие темы", - вспоминает Евгений Стеблов.

Кому-то казалось, что Тараторкин слишком сдержан для артиста. Но только близкие знали, что за необщительностью скрывались аристократизм и интеллигентность. Театр для Георгия Тараторкина был не просто местом работы. Священным и сакральным пространством, где он жил и творил.

"Он был рыцарем театра. Чего никто уже почти не делает из нас. Он всегда перед спектаклем выходил на сцену, проверял реквизит. Так ли все стоит. Каждый раз ему хотелось, чтобы спектакль прошел на 200%", - говорит Ольга Остроумова.

Он любил театр. Он был его жизнью. 23 года назад именно из любви к своему делу артист Георгий Тараторкин стал одним из тех, кто придумал "Золотую маску". На сцене театра имени Моссовета он прожил много жизней. С этих подмостков уходит навсегда. Под аплодисменты коллег, друзей, знакомых и незнакомцев.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр", Москва.

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