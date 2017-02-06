Минфин: госдолг России превысил 11 трлн рублей

Теги: минфин Экономика задолженность рубль

Госдолг России вырос почти на четыре триллиона рублей с 2013 года. По данным Минфина, в настоящее время он составляет 11,1 триллиона. В ведомстве отметили, что общий объем долговой нагрузки находится в безопасных пределах по мировым стандартам.

Государственный долг России с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года вырос с 7,5 триллиона рублей до 11,1 триллиона, что составляет 13,2 процента ВВП страны. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на опубликованный документ Минфина.

В среднем госдолг ежегодно увеличивается на 1 процент ВВП. К концу текущего года он может составить 14,7 процента, а в 2019 году прогнозируется рост до 15,7 процента. По данным министерства, доля расходов на обслуживание госдолга в федеральном бюджете к концу 2017 года составит 4,5 процента, а еще через два года увеличится до 5,4 процента.

В документе отмечено, что к началу нынешнего года общий объем долговой нагрузки находился в безопасных пределах, которые составляют 15 процентов ВВП. По мировым стандартам это считается умеренным значением.

Читайте также:

Минфин предложил девальвировать рубль на 10%

Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

Минфин предложит установить минимальную цену на водку на уровне 205-210 рублей