В СБУ опровергли информацию о запрете Садальскому въезда на Украину
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Станиславу Садальскому не закрывали въезд на Украину. Об этом заявили в СБУ. Ранее о запрете сообщил в соцсетях сам российский актер.
В Службе безопасности Украины заявили, что не запрещали российскому актеру Станиславу Садальскому въезд в страну. Об этом пишет "Ридус".
В субботу Садальский написал в микроблоге в Twitter, что ему "украинцу по матери" запретили въезд в страну, "где идет борьба со своим народом". Он отметил, что к СБУ обратилась одесская общественная организация "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности"). В этом обращении в качестве причин для запрета называется проявление Садальским "антиукраинского настроя", а также его выступления в Крыму в 2016 году. Кроме того, требовалось закрыть въезд актрисе Татьяне Васильевой.
5 марта в Одессе должен состояться спектакль с участием Садальского.
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