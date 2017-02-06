По факту избиения бизнесмена на западе Москвы возбудили дело

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По факту смерти мужчины на западе столицы возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что погибший – владелец частной клиники в Москве, он был найден с множественными травмами в области головы.

Столичные следователи расследуют преступление, которое произошло вечером 5 февраля во дворе жилого дома на Малой Филевской улице. Там был найден 58-летний мужчина с многочисленными травмами. Медики пытались его спасти, но мужчина скончался в карете скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", сообщает "МИР 24".

Ранее сообщалось, что погибший – владелец частной клиники Андрей Истомин. СМИ обнародовали запись, на которой видно, как неизвестные с битами напали на бизнесмена у подъезда дома.