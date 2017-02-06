В Самарской области грабителя нашли по следам от лыж

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Житель Ульяновской области прошел 30 километров на лыжах и ограбил магазин в соседней Самарской области. Под угрозой пистолета он забрал у продавца выручку в размере около 2 тысяч рублей. Полиция поймала грабителя на полпути домой, преследуя его по лыжне.

В Самарской области задержали лыжника-грабителя, который пришел "на дело" из соседнего региона. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на самарское ГУ МВД.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в селе Надеждино Самарской области. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал у продавца сельского магазина выручку в размере около 2 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что злоумышленник во время ограбления держал в руках лыжи. Также женщина сообщила сотрудникам полиции, что видела грабителя впервые, и, по всей видимости, он не местный. Подозреваемого задержали по следам от лыж. Выяснилось, что он живет в Ульяновской области, имеет судимость за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы.

"На преступление, по его словам, пошел из-за нехватки денег. Чтобы совершить преступление, подозреваемому пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров", - отметили в пресс-службе МВД.

У задержанного изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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