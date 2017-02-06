В "Домодедово" сел A320 с отказавшими тормозами
Теги: домодедово самолет Происшествие
Самолет A320, прилетевший в "Домодедово" из Краснодара, экстренно увели на второй круг из-за отказавших тормозов. С новой попытки экипаж сумел посадить лайнер. К нему направили технику и инженеров.
В московском аэропорту "Домодедово" в тяжелых условиях приземлился самолет Airbus A320, прилетевший из Краснодара. Во время посадки члены экипажа заметили, что у воздушного судна не работают тормоза.
В итоге лайнер отправили на еще один круг. Как сообщает Life, самолет приземлился со второй попытки. К нему сразу же направили технику и инженеров.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону сел самолет с треснутым стеклом в кабине пилотов
Турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
Летевший в Сочи самолет вернулся во "Внуково" из-за сигнала о поломке