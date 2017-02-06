В "Домодедово" сел A320 с отказавшими тормозами

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Самолет A320, прилетевший в "Домодедово" из Краснодара, экстренно увели на второй круг из-за отказавших тормозов. С новой попытки экипаж сумел посадить лайнер. К нему направили технику и инженеров.

В московском аэропорту "Домодедово" в тяжелых условиях приземлился самолет Airbus A320, прилетевший из Краснодара. Во время посадки члены экипажа заметили, что у воздушного судна не работают тормоза.

В итоге лайнер отправили на еще один круг. Как сообщает Life, самолет приземлился со второй попытки. К нему сразу же направили технику и инженеров.

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