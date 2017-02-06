В Москве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена

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Мужчина, подозреваемый в причинении смертельных травм 58-летнему владельцу частной медклиники Андрею Истомину, задержан в Москве. Накануне бизнесмена нашли в критическом состоянии у подъезда своего дома. По дороге в больницу он скончался. Судя по кадрам видеонаблюдения, Итсомина избивали несколько человек.

Один из подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью бизнесмену Андрею Истомину задержан в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по Москве. В ближайшее время мужчине – Юрию Бородкину 1982 года рождения - изберут меру пресечения.

Накануне во дворе жилого дома, расположенного на улице Малая Филевская, местные жители обнаружили Истомина с множественными телесными повреждениями в области головы. По пути следования в городскую больницу от полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Как пишет Life, к убийству бизнесмена может быть причастна его бывшая сожительница.

Ранее в интернете опубликовали запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как двое мужчин с битами напали на бизнесмена у подъезда дома. Один из злоумышленников повалил бизнесмена на землю, затем другой нанес несколько ударов битой по голове потерпевшему.

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