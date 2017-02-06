Собянин пожелал Решетникову успехов на посту главы Пермского края
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Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал Максиму Решетникову успехов на посту губернатора Пермского края. Он отметил, что в правительстве Москвы Решетников получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе.
Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал успехом на посту главы Пермского края Максиму Решетникову. Об этом говорится в сообщении на странице мэра столицы в соцсети "ВКонтакте".
"Максим Решетников в Правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю ему успехов в реализации поставленных Президентом задач по развитию Пермского края", - отметил Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил Решетникова временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Он будет занимать эту должность до вступления в должность нового главы региона. Ранее Решетников занимал пост начальника департамента экономической политики Москвы. Экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий в понедельник.
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