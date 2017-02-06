Россия, Турция и Иран разграничили на картах оппозицию Сирии от боевиков

Теги: иран турция казахстан Сирийский конфликт россия

Страны-гаранты перемирия в Сирии разграничили на картах умеренную оппозицию от ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Кроме того, в российской делегации утверждают, что проект положения о совместной оперативной группе России, Ирана и Турции по контролю режима прекращения огня в САР может быть подписан на следующей встрече в Астане.

Россия, Турция и Иран, которые являются странами-гарантами перемирия в Сирии, разграничили в ходе двух встреч в Астане на картах умеренную оппозицию от запрещенных в нашей стране группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майора Станислава Гаджимагомедова, который возглавляет российскую делегацию.

"На прошлой встрече мы на картах разграничили районы, которые контролируются ИГ, от районов, которые занимает умеренная оппозиция. На этой встрече более детально проработали районы, где действует "Джебхат ан-Нусра", - отметил Гаджимагомедов.

По его словам, "не во всем пока у нас совпадает мнение, но в целом принципиально добились нанесения на карту этих районов".

Также он отметил, что проект положения о совместной оперативной группе России, Ирана и Турции по контролю режима прекращения огня в Сирии может быть подписан на следующей встрече.

Читайте также:

Бельгийские депутаты извинились за бездействие ЕС в Сирии

Группа депутатов Госдумы прибыла в Сирию с официальным визитом

К переговорам по Сирии в Астане присоединилась Иордания