Более половины самолетов ВМС США не могут летать

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Американские журналисты выяснили, что почти две трети самолетов ВМС США находятся либо на ремонте, либо в ожидании запчастей. При этом, денег на их ремонт не хватает. Как выяснили СМИ, причиной такого положение стало недофинансирование вооруженных сил и, в частности, морской авиации в период правления Барака Обамы.

Почти две трети самолетов морской авиации США не способны подняться в воздух. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание Defence News.

По его данным, более половины самолетов находятся на ремонте либо в ожидании запчастей. Таким образом главные ударные возможности ВМС США, основу которых составляют истребители F/A-18F Hornet и Super Hornet, оказались существенно ограничены. При этом, как выяснили журналисты, на ремонт самолетов не хватает денег.

Причиной такого положения стало недостаточное финансирование вооруженных сил страны и, в частности, морской авиации на протяжении нескольких лет правления Барака Обамы.

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