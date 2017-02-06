Рост пенсий в России опередил инфляцию на 2,1%

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В 2017 году размер средней пенсии в России составит примерно 14 тысяч рублей в месяц, что "на 2,1% больше, чем инфляция", заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. По его словам, с 2017 по 2019 годы пенсии вырастут на тысячу рублей.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов во время встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым заявил, что пенсии россиян вырастут в среднем более чем на тысячу рублей за период с 2017 по 2019 годы.

"Исходя из бюджета на 2017-2019 год предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на тысячу рублей, то есть уже к 15 тысяч рублей", - отметил Дроздов. Он добавил, что у некоторых категорий, в том числе, у ветеранов и участников войны пенсия будет составлять более 40 тысяч рублей, передает ТАСС.

По его словам, в 2017 году пенсия составит примерно 14 тысяч рублей в месяц, что "на 2,1% больше, чем инфляция". "Это означает по сути переход к росту пенсий в реальном выражении, а не в номинальном", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также Дроздов отметил, что в январе была завершена единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. Деньги получили 43,5 миллиона человек. Также были проведены необходимые работы по индексации пенсий на 5,6%. По словам главы ПФР, деньги почта разносит гражданам с 3 февраля, передает "Интерфакс".

Кроме того, он отметил, что с 1 апреля 2017 года будет произведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума. С 1 августа предстоит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Его средний размер составит 200 рублей.

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