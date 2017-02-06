В ФСБ объяснили введение погранзоны с Белоруссией

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В ЦОС ФСБ заявили, что создание пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивает свободу пересечения госграницы гражданами обеих стран. Также зона не предусматривает осуществление пограничного контроля транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Приказы о введении пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивают свободу пересечения государственной границы гражданами обоих государств. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

"Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу России", - подчеркнули в ЦОС.

Ранее 3 февраля в Кремле также заявили, что никакого пограничного режима на российско-белорусской границе не вводилось.

1 февраля директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить погранзону на границе с Белоруссией. В документе говорилось, что эта мера направлена на создание "необходимых условий охраны государственной границы России".

На эту информацию в прошедшую пятницу отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора из-за решения о введении пограничной зоны на границе с его страной. При этом он отметил, что Минск не будет ограничивать въезд для россиян, так как они являются для белорусов "не врагами и не противниками, а братьями".

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