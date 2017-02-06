Фийон назвал ошибкой трудоустройство жены в парламент

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Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен официально вступила в борьбу за пост президента Франции. В её программе - выход страны из Евросоюза и жёсткие меры против миграции. Опросы общественного мнения показывают, что она выйдет во второй тур вместе с социалистом Эммануэлем Макроном. Кандидат от республиканцев и ещё недавний фаворит гонки Франсуа Фийон теряет позиции на фоне серьезного финансового скандала.

Франсуа Фийон идет в контратаку, хором трубит французская пресса. После репутационного удара невиданной силы - обвинения в том, что семейный подряд Фийонов работал в парламенте фиктивно (после этого рейтинг политика обрушился на 15 процентов) - кандидат от правых решает лично положить конец домыслам, передает "ТВ Центр".

"Принимать на работу членов своей семьи было ошибкой. И я прошу прощения у французов. Но мне нечего скрывать. Моя супруга действительно была моим сотрудником. Она не занимала должность ассистента, но на протяжении всей моей карьеры работала вместе со мной", - заявил Фийон.

Фийон уже предоставил прокуратуре все нужные документы. Никаких обвинений против него, кстати, до сих пор официально не выдвинуто. Но прессу это не останавливает. Недавнего лидера президентской гонки уже обвиняют даже в сотрудничестве с Кремлем.

"Я никак не связан с русскими. Ни с правительством России, ни с кем-либо еще. Я могу заверить вас, что все вещи, которые я говорил о России, не были продиктованы какими-либо корыстными интересами", - отметил Фийон.

Их пресса пыталась разглядеть и в заявлениях лидера "Национального Фронта". Накануне на митинге сторонников Марин Ле Пен озвучивает предвыборную программу. 144 пункта, что, по ее словам, приведут страну в чувства. Главный - возможный "Фрекзит". После выхода из ЕС Британии, Франция, считает Ле Пен, должна следующей подать на развод с Брюсселем.

"Все согласны, что ЕС - это провал. Не выполнено ни одно из обещаний, особенно с точки зрения благополучия и безопасности", - сказала Марин Ле Пен.

Пересмотреть Ле Пен намерена и условия размещения беженцев; всех лиц, получивших у спецслужб статус "возможно опасен", будут лишать гражданства и выдворять из Франции. Мера кардинальная. Но уставшая жить в режиме чрезвычайной ситуации Франция, кажется, согласна пойти и на такое. По всем опросам, из первого тура схватки за президентское кресло именно Ле Пен выйдет победителем.

На пятки ультраправым, впрочем, уже наступает недавний аутсайдер. Бывший министр экономики Эммануэль Макрон одновременно с Ле Пен опубликовал свою программу. В которой, говорят политологи, пока больше обещаний красивой жизни, чем реальных мер. Но на фоне скандала в рядах правых и откровенно подпорченной президентством Олланда репутацией левых избиратель готов закрыть глаза и на это.

Для стоящей на традиционном противостоянии голлистов и социалистов политической системе Франции такой финал президентской гонки будет по настоящему тектоническим сдвигом политических пластов. Последствия потрясений подобного масштаба пока не берется предсказывать никто. Подобного просто не было. И вполне, возможно, не будет. Перемены, по мнению ряда аналитиков, будут столь кардинальными, что вполне могут стать точкой в истории Пятой республики и началом формирования Шестой.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Париж, Франция.