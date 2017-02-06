Британия столкнулась с "овощным кризисом"

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Продуктовые магазины Великобритании ограничили продажу ряда овощей - так, салат "Айсберг" и капусту брокколи продавцы отпускают в количестве не более трёх упаковок в одни руки. Серьезные перебои также с баклажанами, капустой и кабачками. Причем, цена овощей выросла в несколько раз.

Овощной кризис в Великобритании будоражит умы общественности не меньше, чем Brexit. В супермаркетах полупустые полки. Не хватает баклажанов, болгарского перца, огурцов, томатов. Брокколи и салаты вообще продаются по лимиту. Не больше трех упаковок в одни руки, передает "ТВ Центр".

А ведь они уже взлетели втрое. С каждым днём британцы всё больше и больше переживают, что скоро овощные отделы в магазинах вообще опустеют. А кабачки или шпинат сможет позволить себе только королева. В социальных сетях тысячи публикаций. Люди радуются покупке, в шутку переживают за сохранность овощей или негодуют.

Один из пользователей пошутил, что за салатным кризисом определенно стоят русские. Впрочем, если это так, то в России могут управлять погодой над Средиземноморьем. В холода овощами всю Европу обеспечивают южные регионы Испании. Но в декабре там прошли сильные ливни, а в конце января выпал снег.

Для Великобритании, заявившей о выходе из ЕС эти холода, показали еще одно последствие Brexit. Страна зависит от импорта продовольствия, и падающий фунт еще поднимет цены. Представители крупных торговых сетей опасаются, что кризис будет развиваться.

"Ситуация ужасная, в Испании погода самая тяжёлая за последние 30 лет - невиданные снега и дожди, и например, листья салата просто не выросли в теплицах. Для ритейлеров - это очень серьёзный удар, закупки упали на 30 процентов. Все выбирают последние запасы со складов", - отметил представитель ассоциации поставщиков сельхозпродукции Дитер Лойд.

Дефицит овощей испытывает весь Старый Свет, политики которого сыграли злую шутку со своими фермерами, введя санкции против России. Аграрии тогда не ограничились показательным уничтожением продуктов во время акций протеста. Многие вынужденно сократили объемы производства. Теперь по плантациям ударила ещё и стихия. А прокормить до первого летнего урожая нужно не только самих европейцев, но и больше миллиона беженцев.

Пётр Вершинин, Сергей Псурцев, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".