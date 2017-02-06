Тимошенко предлагает ввести в Донбассе военное положение

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По словам Юлии Тимошенко, украинским властям необходимо ввести военное положение в ДНР и ЛНР. Кроме того, она отметила, что Киеву пора перестать "вести пустые разговоры про патриотизм". По словам депутата, нужно придерживаться позиции, что это "война России и Украины".

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости введения военного положения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Она рассказала об этом в эфире телеканала "112 Украина".

"Нам нужно абсолютно точно, и я поддерживаю "Самопомощь", принять закон об оккупированных территориях. Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что Киеву также пора перестать "вести пустые разговоры про патриотизм". По словам Тимошенко, необходимо придерживаться позиции, что это "война России и Украины".

Возобновившиеся недавно в Донбассе бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. Украинские вооруженные силы и ополченцы ДНР обвиняют друг друга в применении оружия.

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