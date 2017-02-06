Подозреваемый в убийстве владельца клиники в Москве рассказал о мотивах

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Стали известны мотивы нападения на 58-летнего владельца частной клиники Андрея Истомина, которое было совершено в Москве 5 февраля. Как рассказал подозреваемый, это было сделано в целях мести. Ранее Истомин при помощи народной медицины пытался излечить от смертельной болезни супругу своего убийцы. Однако эти методы оказались бесполезны, и она скончалась.

Нападение на 58-летнего бизнесмена и владельца частной клиники Андрея Истомина было совершено в целях мести.

Как рассказал подозреваемый в убийстве врача, 34-летний Юрий Бородкин, ранее он лечил его супругу, используя народную медицину. По словам задержанного, Истомин назначал пациентке, страдавшей смертельной болезнью, различные травы, а также "приговаривал молитвы". Однако эти методы не помогли, и женщина скончалась, передает Life.

Накануне, 5 февраля во дворе жилого дома, расположенного на улице Малая Филевская, было обнаружено тело Андрея Истомина с множественными повреждениями в области головы. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

Позднее в интернете появилась видеозапись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как двое неизвестных с битами напали на бизнесмена у подъезда дома. 6 февраля правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых. Также к убийству бизнесмена может быть причастна его экс-сожительница.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".