В России вынесли первый приговор по "пакету Яровой"

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Астраханский суд вынес приговор местному жителю по статье "Несообщение о преступлении". Ему был выписан штраф в размере 70 тысяч рублей. Отмечается, что этот приговор стал первым в России, вынесенным по такой статье из принятого в прошлом году "пакета Яровой".

Кировский районный суд города Астрахань вынес приговор местному жителю Улукбеку Гафурову, который признан виновным по статье "Несообщение о преступлении". Об этом сообщает "Интерфакс". Этот приговор стал первым в России, вынесенным по подобной статье из принятого в прошлом году "пакета Яровой".

"Гафуров признан виновным по статье "Несообщение о преступлении" и приговорен к штрафу в 70 тысяч рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По материалам регионального управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по данному факту.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Согласно документу, операторы связи должны хранить переписку и переговоры пользователей в течение полугода. Также закон вводит уголовную ответственность за совершение международного теракта и наказание за публичные призывы к насильственному свержению власти, а также нападению на посольства. Кроме того, вводится и новый состав преступления. Речь идет о решении гражданина не сообщать о преступлении террористической направленности.

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