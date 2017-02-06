Глава ВТБ рассказал Путину о росте ипотечного кредитования

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ВТБ ожидает положительной динамики на рынке ипотечного кредитования. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал глава банка Андрей Костин.

Доступность кредитов для населения стала темой встречи Владимира Путина с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Он, в частности рассказал президенту, что дочерняя организация ВТБ - "Почта банк" - в середине этого года запустит специальную программу кредитования граждан, которые получают так называемый "дальневосточный гектар". Президент поинтересовался, как развивается ипотечное кредитование, передает "ТВ Центр".

Путин: Мы с Вами виделись в сентябре прошлого года. Вы говорили о предварительных итогах работы в 2016 году, и договорились, что посмотрим, как пойдёт работа в начале этого года по ипотеке.

Костин: Год был достаточно успешным, и если говорить по ипотеке, то общий объём выданных ипотечных кредитов у нас вырос на 15 процентов, а количество выдаваемых кредитов в принципе даже на 40. Важно сказать, что ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень, который был до 2014 года, то есть они довольно серьёзно снизились.