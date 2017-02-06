Мужчина убил четверых при стрельбе у ночного клуба в США

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Четыре человека погибли при стрельбе, которая произошла на автомобильной стоянке в городе Язу-Сити в США. Перед трагедией, в ночном клубе, который располагается рядом, произошла ссора. Подозреваемый задержан.

На автомобильной стоянке у ночного клуба в городе Язу-Сити (США, штат Миссисипи) произошла стрельба. В результате инцидента погибли четверо мужчин. Два человека скончались от огнестрельных ранений на месте, еще двое умерли в больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ABC, трагедии предшествовала ссора, которая произошла в клубе. Позднее подозреваемый был задержан полицией.

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