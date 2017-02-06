Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады

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За два дня до окончания Универсиады сборная России досрочно заняла первое место в командном зачете. Это произошло после победы наших хоккеисток над Канадой в финале соревнования. Теперь в активе российских спортсменов стало 23 золотые медали и они стали недосягаемы для ближайших преследователей.

Сборная России досрочно заняла первое место в общем медальном зачете зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС. Это стало возможным после того, как российские хоккеистки завоевали очередную золотую медаль для нашей страны на этом соревновании, обыграв в финале Канаду со счетом 4:1.

Всего в активе сборной России стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Казахстана, а на третьей строчке – Южная Корея. Ближайшие преследователи нашей сборной уже не смогут догнать Россию, даже если выиграют золото во всех оставшихся дисциплинах, где они участвуют.

Зимняя Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. В ближайшие два дня будут разыграны еще 16 комплектов наград.