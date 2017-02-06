В ДНР узнали о намерении ВСУ нанести удар по Мариуполю

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В оперативном командовании ДНР заявили, что Киев намерен применить тяжелую артиллерию, чтобы атаковать Мариуполь. Таким образом, украинские власти намерены обострить ситуацию на линии соприкосновения и попытаться развязать боевые действия. Также они намерены обвинить вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей.

Украинские военные намерены атаковать Мариуполь, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает Донецкое агентство новостей, это будет сделано с целью обострения ситуации на линии соприкосновения и попытки развязать боевые действия. Представитель командования подчеркнул, что ВСУ намерены применить тяжелую артиллерию, а затем обвинить Вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей.

Там отметили, что информация получена республиканской разведкой из штаба так называемой "АТО". Теперь командование ДНР призывает украинскую сторону "не совершать преступления против своих жителей".

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинским властям необходимо ввести военное положение в Донбассе. По ее словам, Киеву пора перестать "вести пустые разговоры про патриотизм".

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