Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

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Российская академия наук признала гомеопатию лженаукой. Соответствующий меморандум выпустила комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований. Ученые отмечают, за более чем 200 лет существования гомеопатия так и не доказала свою эффективность, а употребление таких препаратов зачастую может быть опасным для здоровья. Академики рекомендовали Минздраву исключить гомеопатию из медицинского употребления. При министерстве по этому вопросу создадут рабочую группу.

Среди авторов скандального меморандума - медики, физики, химики, фармацевты, специалисты по молекулярной биологии, фармакологии. Но даже их авторитета не хватило, чтобы операция по удалению гомеопатии из списка официальных наук прошла безболезненно, передает "ТВ Центр".

Нетрадиционным видом медицины, вроде бы, пользовался император Николай I, гомеопатическую аптечку возил с собой маршал Жуков. Правда, за всю 200-летнюю историю существования гомеопатия так и не смогла предоставить внятные доказательства своей эффективности.

В гомеопатических аптеках сегодня аншлаг. Научная критика у потребителей вызвала панику. Хотя никаких запретов в документе нет, только рекомендации, например, хорошо бы указывать на этикетках, что у препаратов нет лечебных свойств. Заветные пузырьки покупают про запас.

С растительными лекарствами ученые просят не путать. Фитотерапия отдельно, гомеопатия отдельно. Последняя предлагает препараты для любого диагноза: от артрита до ВИЧ. И если лечение гомеопатией, например, головной боли, относительно безвредно, то серьезные заболевания часто запускают до тяжёлого состояния. Причём, за свои же деньги. Прием врача-гомеопата в одной столичной клинике обойдется в 20 тысяч рублей. Но Дарья Андреева была готова заплатить любые деньги. Бесконечные простуды довели женщину до отчаяния, а там и до альтернативной медицины рукой подать.

"В первый сезон мне удалось после первого заболевания - насморка, кашля, бронхита - остановить его. И до конца осенне-зимнего периода я уже не болела ни кашлем, ни бронхитом, ни насморком. И дышала полной грудью всё холодное время года", - говорит пациент гомеопатической клиники Дарья Андреева.

В войне врачей классиков и гомеопатов российский Минздрав пока занял наблюдательную позицию. Меморандум обещают прочитать и, может быть, принять к сведению. Но рубить с плеча пока никто не собирается.

Оксана Коваленко, Александра Сергомасова, Владимир Хуртин и Анна Морозова, "ТВ Центр".