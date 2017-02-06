Суд приговорил к 10,5 годам должника, убившего юриста в Москве

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Хамовнический суд столицы вынес приговор должнику, который убил юриста в Москве. В наказание он получил 10,5 лет колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что представитель взыскателя пришел в квартиру должника вместе с приставами для описи имущества.

Хамовнический суд города Москвы приговорил к 10,5 годам лишения свободы Рашида Бозиева за убийство юриста, который пришел к нему в квартиру вместе с приставами для описи имущества. Об этом сообщает ТАСС. "Суд признал Бозиева виновным и приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что приставы вместе с представителями взыскателя пришли описывать имущество в квартире должника вечером 4 февраля. Бозиев выстрелил в юриста, который впоследствии скончался от полученных ран. При этом к приставам у должника не было претензий и после этого инцидента они вызвали полицию, которая затем задержала преступника в его квартире.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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