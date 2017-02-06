В ОБСЕ заявили о появлении новых "горячих точек" около Мариуполя

Теги: Украина киев донбасс

Подконтрольные Киеву силовики, вопреки минским договоренностям, готовят наступление по всей линии фронта. Как сообщили в Минобороны ДНР, на позиции украинской армии переброшена тяжелая техника: танки, артиллерия, грузовики с боеприпасами. Между тем, в ОБСЕ обеспокоены ситуацией около Мариуполя.

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины Александр Хуг рассказал, что районы около Мариуполя снова стали "горячими точками".

"Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали "горячими точками", и также мы видели, что там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", - приводит его слова "Интерфакс".

В понедельник в оперативном командовании ДНР заявили, что Киев собирается применить тяжелую артиллерию, чтобы атаковать Мариуполь. Таким образом, украинские власти намерены обострить ситуацию на линии соприкосновения. Представитель командования подчеркнул, что ВСУ хотят обвинить Вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей.

Ранее в районе подконтрольной Киеву Авдеевки разведка Донецкой народной республики обнаружила две тактические ракетные установки "Точка-У", которые, по минским соглашениям, должны быть отведены на 140 километров.

Читайте также:

Киев готовит наступление по всей линии фронта в Донбассе

Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе