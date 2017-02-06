Землетрясение магнитудой 6 произошло в Индии

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На севере Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6. Эпицентр подземных толчков находился в штате Уттаракханд. Кроме того, землетрясение на протяжении 30 секунд ощущалось в столице страны. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Сильное землетрясение магнитудой 6 произошло вечером в понедельник на севере Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NDTV.

Эпицентр землетрясения находился в штате Уттаракханд, но сильные толчки ощущались также и в Нью-Дели на протяжении 30 секунд. Информация о жертвах или пострадавших в результате данного происшествия пока не поступала.

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