Трамп обвинил "людей Обамы" в утечке информации о телефонных разговорах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что утечку информации о телефонных разговорах с премьером Австралии и мексиканским лидером организовали "люди Обамы", которые все еще остаются в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности. По его словам, в администрации очень активно ведутся поиски виновников.

Утечку информации о телефонных разговорах президента США Дональда Трампа организовали "люди Обамы", считает сам хозяин Белого дома. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

По словам Трампа, "люди Обамы" передали в СМИ "щекотливые детали его недавних жестких телефонных разговоров" с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Трамп подчеркнул, что сотрудники, которые работали в администрации предыдущего президента США Барака Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности. По его словам, поиски виновников утечки в администрации ведутся очень активно. "То, что они допустили утечку, - это просто позор, поскольку это противоречит интересам нашей страны", - подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Говоря о своих переговорах с лидерами Австралии и Мексики, Трамп заявил, что его высказывания в беседах были неправильно истолкованы. Он добавил, что хотел бы "позитивных" отношений с обеими странами и их лидерами.

В начале февраля американское издание The Washington Post сообщило, что Трамп был крайне недоволен телефонным разговором, который он провел с главой правительства Австралии 28 января. Эту беседу он назвал "худшей из всех", имея ввиду переговоры, которые глава Белого дома провел с лидерами других стран. Издание отмечало, что разговор завершился спустя 25 минут, хотя изначально должен был идти час. Позднее телеканал Sky News сообщил, что перед тем, как бросить трубку, Трамп накричал на своего собеседника.

В разговоре с президентом Мексики Трамп отмечал необходимость обуздать наркокартели. Как сообщало агентство Associated Press, он якобы пригрозил направить в соседнюю страну американские войска в том случае, если вооруженные силы Мексики не смогут обуздать "плохих парней".

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