Трамп: новая администрация США решительно поддерживает НАТО

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Дональд Трамп заявил, что американские власти решительно поддерживают НАТО. По его словам, США лишь просят, чтобы все члены организации вносили надлежащий финансовый вклад. При этом ранее в интервью изданию Times американский президент говорил, что альянс уже устарел.

Президент США Дональд Трамп отметил, что новая администрация решительно поддерживает Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом он рассказал во время выступления на базе американских ВВС во Флориде.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс", - приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее в интервью изданию Times президент США говорил о проблемах Североатлантического альянса. По словам Трампа, "эта организация устаревшая", так как, она была основана много лет назад. Он указал на то, что НАТО не обращает внимание на проблему терроризма. "Во-вторых, страны альянса больше не платят то, что должны платить. Лишь пять стран из НАТО делают это", - подчеркнул Трамп.

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