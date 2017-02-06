IAAF не допустила российских легкоатлетов до международных стартов

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Это значит, что российские легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом по итогам заседания Совета IAAF на пресс-конференции заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства российских легкоатлетов, передает "ТВ Центр".

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.