Глава Бурятии Наговицын подал в отставку

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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он также сообщил, что не собирается идти на третий срок. Кроме этого, он просит использовать его потенциал на государственной должности.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту заявление о досрочном сложении полномочий главы Бурятии, передает "Интерфакс". О своем намерении уйти в отставку он заявил во время пресс-конференции.

"Считаю, что честно отработал, не стал ждать до мая. Заявление написал именно сейчас с просьбой освободить меня от занимаемой должности и использовать мой потенциал на государственной должности для того, что бы я мог приносить пользу и стране и республике", - сказал Наговицын.

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