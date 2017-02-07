Киев заранее готовил обострение ситуации в Донбассе

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Обострение ситуации в Донбассе было спланировано заранее и не случайно совпало с визитом Петра Порошенко в Германию. По данным СМИ, с 10 по 23 января на донецкое направление было завезено 16 эшелонов с боеприпасами для реактивных систем залпового огня и 152-миллиметровых орудий.

Факт переброски армией Украины живой силы и техники к линии соприкосновения говорит о наступательных амбициях Киева. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

С 10 по 23 января украинская сторона доставила на донецкое направление шестнадцать эшелонов с боеприпасами для реактивных систем залпового огня и ста пятидесяти двухмиллиметровых орудий, а также направила в зону так называемого АТО батальон "Донбасс", три батальона полка "Азов" и усилила четыре бригады. По прибытии на место, все боеприпасы для тяжелых вооружений были выложены на грунт. Это говорит о том, что их не собирались долго хранить.

Кроме того, к линии разграничения перемещены не менее 9 артиллерийских дивизионов. В район Луганской области киевскими военными переброшены 28 понтонов, что свидетельствует о планах форсировать реку Северный Донец, которая разделяет зону, подконтрольную киевским властям, и территорию ЛНР в непосредственной близости от Луганска. По словам источника агенства, эти факты наглядно показывают, кто на самом деле готовил провокацию и виновен в эскалации напряженности в Донбассе.

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