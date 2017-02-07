Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных за зиму

Теги: москва мороз Погода

Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала одной из самых холодных за зиму. Местами столбики термометров опускались до минус 28. Во вторник днем в столице будет до минус 23. А ночью воздух остынет до минус 26.

Сильнейшие морозы пришли сразу в несколько регионов России. В Нижегородской области столбики термометров опустились до минус 32. Холода накрыли и Саратов. Там отменены занятия для школьников младших классов, передает "ТВ Центр".

В столичном регионе эта ночь оказалась одной из самых холодных за всю зиму. По области местами отмечалось до минус 28 градусов. В Москве коммунальные службы обработали городские магистрали, остановки общественного транспорта и подходы к метро противогололедными реагентами. Антициклон принес не только стужу, но и аномально высокое атмосферное давление, что сказывается на самочувствии метеозависимых людей. Как обещают синоптики, морозы отступят только к концу недели.

А в Якутии, где население привычно к холодам, накануне из-за сильной пурги несколько сёл оказались отрезанными от внешнего мира. Сейчас идет расчистка дорог и постепенно связь с населенными пунктами восстанавливается.