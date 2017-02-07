Трамп заявил об отсутствии у США точных данных по ситуации в Донбассе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США не обладают достоверными сведениями о том, что происходит на юго-востоке Украины. Он отметил, что Вашингтону не известно точно, контролируются ли ополченцы в Донбассе Москвой. При этом Трамп пообещал разобраться в ситуации.

У США нет достоверных данных о ситуации в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - цитирует Трампа "Интерфакс".

При этом американский лидер сказал, что не оскорблен тем фактом, что обострение ситуации на юго-востоке Украины произошло после его разговора с президентом России Владимиром Путиным. На реплику ведущего о том, что эскалация конфликта в Донбассе произошла из-за насилия со стороны пророссийских сил, Трамп заметил, что достоверных сведений о том, что силы на востоке Украины подконтрольны России, у США нет. Однако американский лидер пообещал разобраться в ситуации.

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