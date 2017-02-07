Мужчина с ножом напал на школьника в парке у метро "Щукинская"
Теги: криминал дети оружие нападение парк Происшествие москва
В Москве вооруженный ножом мужчина напал на школьника в парке у метро "Щукинская". 16-летний подросток добирался на занятия, когда на него набросился маньяк. Мужчина пытался зарезать девятиклассника, однако юноше удалось сбежать, отделавшись порезом руки.
На северо-западе Москвы неизвестный совершил нападение на школьника. Об этом сообщает Life.
Преступник набросился на 16-летнего подростка с ножом, когда тот добирался на занятия через парк рядом с метро "Щукинская". Школьнику удалось вырваться и убежать.
Прибывшие по вызову врачи осмотрели мальчика и обнаружили у него порез руки. Они оказали юноше медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.
Читайте также:
Подозреваемый в убийстве владельца клиники в Москве рассказал о мотивах
После гибели пожарного в Москве проводится проверка