Мужчина с ножом напал на школьника в парке у метро "Щукинская"

Теги: криминал дети оружие нападение парк Происшествие москва

В Москве вооруженный ножом мужчина напал на школьника в парке у метро "Щукинская". 16-летний подросток добирался на занятия, когда на него набросился маньяк. Мужчина пытался зарезать девятиклассника, однако юноше удалось сбежать, отделавшись порезом руки.

На северо-западе Москвы неизвестный совершил нападение на школьника. Об этом сообщает Life.

Преступник набросился на 16-летнего подростка с ножом, когда тот добирался на занятия через парк рядом с метро "Щукинская". Школьнику удалось вырваться и убежать.

Прибывшие по вызову врачи осмотрели мальчика и обнаружили у него порез руки. Они оказали юноше медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Читайте также:

Подозреваемый в убийстве владельца клиники в Москве рассказал о мотивах

После гибели пожарного в Москве проводится проверка

Мужчина убил четверых при стрельбе у ночного клуба в США