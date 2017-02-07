В Москве у безработного отобрали сумку с 10 миллионами рублей

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На севере Москвы неизвестные отобрали у безработного мужчины сумку с 10 миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД столицы, четверо нападавших угрожали потерпевшему пистолетом, а после похищения сумки скрылись на автомобиле.

На севере Москвы четверо неизвестных напали на безработного мужчину и отобрали у него сумку с 10 миллионами рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

"Установлено, что по адресу жительства заявителя: улица Зеленоградская, дом 23, четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у потерпевшего сумку с денежными средствами в сумме 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

После похищения нападавшие скрылись на автомобиле. Пострадавший обратился в полицию с заявлением. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

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