Террористы в Сирии создали коалицию против оппозиции

Теги: сирия боевики оппозиция Сирийский конфликт

Группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) создала новую коалицию для борьбы с группировками оппозиции, которые принимали участие в переговорном процессе в Астане. Как рассказал посол России в Дамаске Александр Кинщак, размежевание боевиков и оппозиции позволит эффективнее наносить удары по экстремистам.

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* создала коалицию для борьбы с группировками, представители которых приняли участие в переговорах в Астане. Об этом в интервью российским информагентствам заявил посол России в Дамаске Александр Кинщак.

"После состоявшейся в столице Казахстана 23-24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции террористы из "Нусры" сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших "братьев по оружию", представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии", - сказал дипломат.

По его словам, сейчас в Сирии формируются два крупных союза боевиков, передает "Интерфакс". Вокруг "ан-Нусры" объединяются более мелкие банды. Противостоит им, в частности на севере страны, группировка "Ахрар Аш-Шам"*.

Вместе с тем, Кинщак отметил, что процесс размежевания боевиков и оппозиции в Сирии начался, и это позволит эффективнее наносить удары по террористам, а также действовать против группировки "Исламское государство"*.

* — деятельность всех упомянутых группировок запрещена в России.