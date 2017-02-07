Террористы в Сирии создали коалицию против оппозиции
Теги: сирия боевики оппозиция Сирийский конфликт
Группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) создала новую коалицию для борьбы с группировками оппозиции, которые принимали участие в переговорном процессе в Астане. Как рассказал посол России в Дамаске Александр Кинщак, размежевание боевиков и оппозиции позволит эффективнее наносить удары по экстремистам.
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* создала коалицию для борьбы с группировками, представители которых приняли участие в переговорах в Астане. Об этом в интервью российским информагентствам заявил посол России в Дамаске Александр Кинщак.
"После состоявшейся в столице Казахстана 23-24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции террористы из "Нусры" сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших "братьев по оружию", представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии", - сказал дипломат.
По его словам, сейчас в Сирии формируются два крупных союза боевиков, передает "Интерфакс". Вокруг "ан-Нусры" объединяются более мелкие банды. Противостоит им, в частности на севере страны, группировка "Ахрар Аш-Шам"*.
Вместе с тем, Кинщак отметил, что процесс размежевания боевиков и оппозиции в Сирии начался, и это позволит эффективнее наносить удары по террористам, а также действовать против группировки "Исламское государство"*.
* — деятельность всех упомянутых группировок запрещена в России.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
07 февраля 2017
Попов: урегулирование в Сирии невозможно без России
-
07 февраля 2017
Алеппо: как восстанавливается бизнес в торговой столице Сирии
-
06 февраля 2017
Россия, Турция и Иран разграничили на картах оппозицию Сирии от боевиков
-
06 февраля 2017
Бельгийские депутаты извинились за бездействие ЕС в Сирии