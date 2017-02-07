Участница "группы смерти" в Москве трижды пыталась покончить с собой

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Следователи проверяют паблик в социальной сети "ВКонтакте", в котором подростков предположительно склоняли к самоубийству. О существовании еще одной "группы смерти" заявила мать 16-летней девушки, которая вела переписку с администратором сообщества и трижды пыталась покончить с собой.

В социальной сети "ВКонтакте" выявлена еще одна так называемая "группа смерти", в которой подростков толкали на самоубийство. О существовании такого паблика заявила мать 16-летней девочки, трижды пытавшейся покончить с собой.

На странице дочери она обнаружила переписку с администратором группы о суицидальных намерениях. После этого женщина обратилась к медикам за психологической помощью для дочери.

По данному факту московское управление Следственного комитета проводит проверку. Следователи намерены дать оценку действиям администраторов группы, говорится в сообщении на сайте СК.

О существовании "групп смерти" в соцсетях — сообществ, в которых подростков склоняли в самоубийству — стало известно в прошлом году после публикаций в СМИ. В ноябре в Подмосковье был задержан один из администраторов такого сообщества, известный под именем "Филипп Лис". По данным следствия, не менее 15 подростков, состоявших в его группе, покончили с собой. Сейчас он находится под следствием. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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