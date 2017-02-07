Мужчина найден мертвым в своей квартире на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним обнаружен карабин. По предварительной версии, 29-летний москвич покончил с собой в своей квартире на улице Шоссейной.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в одной из квартир на Шоссейной улице в Москве. Рядом с погибшим лежало ружье "Сайга-12", пишет Life.

Сообщение об обнаружении трупа поступило 6 февраля. По предварительной версии, 29-летний москвич покончил с собой в своей квартире.

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