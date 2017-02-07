Строители Крымского моста начали сборку арочных сводов

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Строители приступили к сборке арочных сводов моста через Керченский пролив. Возведение таких арок - уникально для российского мостостроения.

Строители Крымского моста приступают к сборке сводов арок - архитектурной доминанте сооружения. Уже закончен первый этап монтажа, передает "ТВ Центр".

В конструкции учтены все требования для безопасного судоходства. После полной сборки сводов, специалисты займутся прокладкой автомобильной и железной дорог. На этом участке задействовано более пятисот инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки высокопрочными болтами и с помощью сварки. Качество каждого шва проверяется ультразвуком.

Возведение таких арок - уникально для российского мостостроения. Пролеты длинной более 200 метров и весом в 6 и 4 тонны впервые устанавливаются в морских условиях. Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив планируется открыть в декабре 2018 года.