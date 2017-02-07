Над озером Мичиган пролетел метеор. Видео

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Над американским озером Мичиган накануне пролетел метеор, озарив небо сразу над несколькими штатами. Появление космического тела сопровождалось сверхзвуковым хлопком.

Необычайно яркую вспышку на небе могли наблюдать прошлой ночью жители сразу нескольких американских штатов. Над озером Мичиган пронёсся метеор, передает "ТВ Центр".

Его падение зафиксировали камеры видеорегистраторов в машинах полицейских и обычных граждан в Висконсине, Иллинойсе, Индиане и Мичигане. Появление небесного тела сопровождалось сверхзвуковым хлопком. Что именно произошло с метеором, пока не установлено. Он мог сгореть в верхних слоях атмосферы или упасть в озеро.