Шувалов опроверг слухи о приватизации РЖД

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Правительство не вносило ОАО "РЖД" в список приватизации. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Планов по приватизации РЖД, в том числе небольшого пакета акций, нет. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как пишет газета "Известия", в своем интервью изданию он рассказал, что в правительстве недавно утвердили программу приватизации, однако РЖД в этот список не входит.

По его словам, такие планы обсуждали в прошлом году. Речь шла о небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, однако к настоящему моменту этого нет в повестке, уточнил Шувалов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания не будет приватизирована в 2017 году. При этом в случае принятия решения он считает целесообразным продавать не более 5% акций.

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