На борту рейса Екатеринбург-Тбилиси умер пассажир
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На борту самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Екатеринбурга в Тбилиси, умер пассажир. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, во время полета вечером 6 февраля сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями сообщил об отсутствии у него пульса и дыхания. По прибытии в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира.
Пассажир рейса Екатеринбург-Тбилиси авиакомпании "Уральские авиалинии" умер во время полета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Инцидент произошел вечером 6 февраля.
"Перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствует дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал объявление на борту самолета. По прибытию в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира", - рассказали в пресс-службе.
Информацию проверяет Уральское следственное управление на транспорте СКР. В настоящее время решается вопрос о подследственности.
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