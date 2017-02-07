Алеппо: как восстанавливается бизнес в торговой столице Сирии

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Шесть гуманитарных акций за сутки провели российские военные в Сирии. Помощь получили около 3 тысяч мирных жителей. Кроме того, российскими самолетами в осажденный боевиками Дейр-эз-Зор было десантировано более двадцати тонн гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии международных организаций. За последние пять месяцев это первый подобный гумконвой. Тем временем, освобожденный Алеппо возвращается к мирной жизни.

Алеппский сыр с мятой - так по-восточному ярко называется обычный пирожок, сообщает "ТВ Центр". У кулинара Фарука в арсенале 20 рецептов. Если добавить острый перец, получится по-мексикански. Русская выпечка, говорит Фарук, всегда пышная, сочная. С наступлением тишины на улицах Алеппо на кухне дел невпроворот.

Пекарня работает при ресторане. Его владелец Сафи отлично знает русский. Вспоминает, что всего несколько лет назад в его заведении было много гостей из России. Теперь придётся снова завоевывать авторитет у клиентов. Но это - дело времени. Главное, что война закончилась.

Алеппо называют торговой столицей Сирии. Город, стоящий на перекрестье путей караванов, на протяжении столетий пользовался своим выгодным географическим положением. Во времена Османской империи и правления персов сюда тянулись нити Шелкового пути. К шёлку, как и к другим тканям, в Алеппо отношение особое.

"В Алеппо наиболее сильна была именно текстильная промышленность. У нас отличный хлопок. Работали большие заводы. Мы экспортировали товары во все арабские страны, а также в Россию и во Францию. Сегодня необходимо восстановить прежние объемы производства", - говорит член Промышленной палаты Алеппо Номан Барадаи.

Прежние объёмы помогает восстанавливать Али. Это его семейный подряд. Швейному делу обучил детей. Пока работают в маленькой мастерской. Но кто знает, может быть, скоро большие заводы заработают на полную мощность.

Крытый рынок — одна из достопримечательностей старого Алеппо. Настоящий восточный базар с множеством улиц, длина самой протяженной из которых составляла 13 километров. Цена торгового места на рынке доходила до миллиона долларов, вспоминает Геяс Дабаб, глядя на свой уничтоженный павильон.

"Моя семья торговала на этом рынке более полувека. У нас был свой павильон. Мы продавали изделия из пластика, а также скатерти, клеенки. Но сейчас начнётся новая мирная жизнь. Я уверен", - говорит он.

Сегодня крытый рынок - укрепрайон. Огромную территорию до недавнего времени занимали боевики. Бойницы, мешки с песком, как защитные сооружения. После изгнания варваров первыми сюда вернулись многочисленные коты. Возможно, помнят, что когда-то здесь их хорошо кормили. После генеральной уборки здесь вновь могут пересечься пути и пекаря, и портного. И сотен других завсегдатаев восточного базара.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.