Белый дом опубликовал список замалчиваемых СМИ терактов

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Белый дом опубликовал список терактов, которые американские СМИ освещали недостаточно. В нем фигурируют как малоизвестные случаи, так и события, которые были в центре внимания всех мировых СМИ, в том числе взрыв на борту российского самолета в Египте, в результате которого погибли 224 человека.

Администрация Дональда Трампа распространила список террористических актов, которые, по мнению Белого Дома, не получили должного внимания со стороны американских СМИ.

Список состоит из 78 пунктов. В нем упоминаются нападения на датчан и американцев в Саудовской Аравии в ноябре 2014 и январе 20015 года соответственно, теракт в Тунисе, в результате которого погибли 38 туристов. Есть в нем и события, которые были в центре внимания всех мировых СМИ. Речь идет о терактах во Франции и взрыве на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года.

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 7 февраля 2017 г.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер в то же время отметил, что не все приведенные в списке теракты не упоминались в прессе, однако их освещение в Белом доме считают недостаточным.

Сами СМИ претензии Белого дома отвергают, указывая на отсутствие доказательств недостаточного освещения этих событий.

