Белый дом опубликовал список замалчиваемых СМИ терактов

Администрация Дональда Трампа распространила список террористических актов, которые, по мнению Белого Дома, не получили должного внимания со стороны американских СМИ.

Список состоит из 78 пунктов. В нем упоминаются нападения на датчан и американцев в Саудовской Аравии в ноябре 2014 и январе 20015 года соответственно, теракт в Тунисе, в результате которого погибли 38 туристов. Есть в нем и события, которые были в центре внимания всех мировых СМИ. Речь идет о терактах во Франции и взрыве на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года.

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY