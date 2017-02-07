10:09, 07 февраля 2017

Белый дом опубликовал список замалчиваемых СМИ терактов

Теги:  В мире  сша  трамп  терроризм

Белый дом опубликовал список терактов, которые американские СМИ освещали недостаточно. В нем фигурируют как малоизвестные случаи, так и события, которые были в центре внимания всех мировых СМИ, в том числе взрыв на борту российского самолета в Египте, в результате которого погибли 224 человека.

Администрация Дональда Трампа распространила список террористических актов, которые, по мнению Белого Дома, не получили должного внимания со стороны американских СМИ.

Список состоит из 78 пунктов. В нем упоминаются нападения на датчан и американцев в Саудовской Аравии в ноябре 2014 и январе 20015 года соответственно, теракт в Тунисе, в результате которого погибли 38 туристов. Есть в нем и события, которые были в центре внимания всех мировых СМИ. Речь идет о терактах во Франции и взрыве на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер в то же время отметил, что не все приведенные в списке теракты не упоминались в прессе, однако их освещение в Белом доме считают недостаточным.

Сами СМИ претензии Белого дома отвергают, указывая на отсутствие доказательств недостаточного освещения этих событий.
 

Другие новости

В других СМИ