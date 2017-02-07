Попов: урегулирование в Сирии невозможно без России

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Директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов в эфире программы "События. 25-й час" заявил, что США не готовы признать очевидные вещи, и по прежнему говорят о своем превосходстве и доминировании. В то же время, по его словам, весь Ближний Восток признал, что урегулирование в Сирии невозможно без России.

Урегулирование сирийского конфликта невозможно без России. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов. По его словам, США по-прежнему необходимо чувствовать свое превосходство и они не готовы признать роль России на Ближнем Востоке. В то же время Ирак, Иран, Турция и другие страны региона понимают, что без России сделать что-либо в сирийском урегулировании невозможно.

"Без нас ничего уже сделать нельзя в Сирии. Вообще. Это невозможно. Это сейчас и иракцы понимают даже. Потому что Мосул то никак не могут взять. А там американцы за этим стоят. Поэтому они должны будут с нами сотрудничать. Ну, конечно, не хочется все отдавать, пальму первенства России, которая вообще была где-то на задворках и так далее, вообще была неизвестно что, и вдруг она стала центральным государством Ближнего Востока. Вообще и признавать не хочется. Они и не могут признать. Они иногда не признают очевидные вещи. Они иногда, очень многие, живут в каком-то своем еще, может, XX, а иногда даже XIX веке, где уверены, что они самые главные в этом мире, что они должны доминировать, господствовать и все должны слушаться.

Мы внесли проект конституции и сказали: мы его не навязываем. Мы дали материал, основу для каких-то реальных обсуждений. Не просто разговор завязать о том, о сем, а действительно говорить о том, чтобы приблизить это урегулирование, которое архинужно сирийцам, которые ужасно устали от войны. И поэтому так приветствуют там наших ребят в этом, в Алеппо и в других районах Сирии. И сейчас быстро понимают это все арабы и все остальные, и турки понимают это, и понимают это иранцы, что теперь без России ничего невозможно сделать", - сказал он.

Программа "События. 25-й час"